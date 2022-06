Frontul din Ucraina se mută în Kaliningrad. Putin vrea coridorul Suwalki! Pe masura ce devine tot mai clar ca razboiul din Ucraina nu poate fi caștigat de armata lui Zelenski, Occidentul mai trage un loz, puțin mai la nord de Kiev. Kaliningrad, aflata intre Polonia și Lituania, devine o problema pentru Moscova dupa ce autoritațile de la Vilnius au decis sa blocheze trenurile cu marfa care […] The post Frontul din Ucraina se muta in Kaliningrad. Putin vrea coridorul Suwalki! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit oficialului de la Kiev, anchetatorilor ucraineni care investigheaza crimele de razboi comise de armata lui Putin li s-au alaturat politisti din mai multe tari europene."Pana in acest moment, Politia Nationala a Ucrainei a inregistrat 10.800 de anchete. Ce tine de regiunea Kiev, intr-adevar…

- Potrivit oficialului de la Kiev, anchetatorilor ucraineni care investigheaza crimele de razboi comise de armata lui Putin li s-au alaturat politisti din mai multe tari europene."Pana in acest moment, Politia Nationala a Ucrainei a inregistrat 10.800 de anchete. Ce tine de regiunea Kiev, intr-adevar…

- Moscova a anunțat miercuri, 4 mai, ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara in enclava rusa Kaliningrad, in contextul in care forțele ruse iși continua ofensivele in Ucraina, scrie AFP, potrivit Agerpres. Rusia a anunțat miercuri incetarea focului, timp de trei zile, pentru evacuarea…

- Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața din 29 martie, iar situația s-a deteriorat din cauza atrocitaților comise de ruși. Kievul avertizeaza ca discuțiile de pace cu Rusia s-ar putea incheia din cauza atrocitaților și a atacurilor din Donbas. In timp ce Moscova și-a facut publice…

- ''Daca ele decid sa solicite (intrarea in NATO - n.r.), Finlanda si Suedia vor fi primite cu caldura si ma astept ca procesul sa se desfasoare rapid'', a declarat Stoltenberg la Bruxelles, unde a avut o intrevedere cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.El a adaugat ca intentioneaza sa…

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Reuniunea miniștrilor Apararii din țarile Grupului Vișegrad va fi anulata din cauza poziției diplomatice a premierului Ungariei, Viktor Orban, cu privire la conflictul dintre Rusia și Ucraina. Urmatoarea intalnire V4 dintre miniștrii Apararii din Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria nu va mai avea loc,…

- Noua companii europene și americane de combustibili fosili au platit Rusiei impozite și taxe in valoare totala de 15,8 miliarde de dolari de cand Putin a anexat Crimeea in 2014, potrivit raportului unui grup de ONG-uri. Occidentul este criticat pentru ca nu a rupt legaturile din domeniul energiei cu…