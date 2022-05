Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane lucreaza de cativa ani la deschiderea permanenta a frontierei de la Triplex Confinium cu Ungaria si Serbia. Intre timp, ungurii folosesc deja punctul de trecere intre Kubekhaza si Majdan-Rabe

- In perioada 26 29 mai 2022, Romania este gazda Concursului International "Balkan Junior" cu tematica in domeniul tehnologiilor moderne Mecatronica.Potrivit unui comunicat al Primariei Cumpana, concursul se va desfasura sub egida Primariei Cumpana, in Campusul Scolar din localitate.Festivitatea de deschidere…

- Eveniment simbolic de celebrare a bunei colaborari intre popoare, deschiderea graniței de la Triplex Confinium, frontiera tripla dintre Beba Veche, Kubekhaza (Ungaria) și Majdan-Rabe (Serbia), va avea loc din nou, in acest sfarșit de saptamana, dupa o pauza de doi ani cauzata de situația pandemica.…

- Dupa doi ani de pandemie in care și activitatea instituțiilor teatrale a fost profund afectata, teatrul maghiar timișorean „Csiky Gergely” organizeaza in perioada 22 – 29 mai al XIII-lea Festival Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT, unul din cele mai importante evenimente culturale pe plan regional,…

- Incepand cu 13 aprilie, persoanele care sosesc in Bulgaria din Macedonia de Nord, Turcia, Romania, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Israel si Egipt nu vor mai trebui sa prezinte un certificat european valid privind COVID-19 care sa ateste vaccinarea sau trecerea prin boala, informeaza agentia…

Este cunoscuta infrațirea dintre orașele Turda- Romania, Torda- Serbia și Torda- Ungaria precum și tradiționalele intalniri cultural- artistice la evenimentele celor trei localitați. Dansatorii...

- Persoanele refugiate din Ucraina pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca va fi pusa la dispozitia celor interesati, incepand de duminica, o aplicatie prin care sunt prezentate coridoarele…

- Anuntul a fost facut luni, 7 martie, de ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, care a precizat ca tarile care vor limita exportul de cereale in contextul crizei din Ucraina sunt Ungaria, Bulgaria si Serbia, informeaza Agerpres . „E vorba de Ungaria, Bulgaria si Serbia si trebuie sa precizam, inca…