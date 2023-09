Stiri pe aceeasi tema

- Frontiera dintre Statele Unite si Mexic a fost „cea mai periculoasa ruta migratorie terestra din lume” in 2022, cu 686 de morti sau disparuti raportati, potrivit unui raport al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM) publicat marti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Statele Unite si Uniunea Europeana si-au exprimat ingrijorarea fata de corectitudinea alegerilor prezidentiale din Guatemala, marcate de raziile la birourile Comisiei electorale si tentativele de interzicere a partidului Movimiento Semilla (Miscarea Samanta) in prima runda de scrutin, scrie Rador.SUA…

- Fondul de investiții coreean DS Private Equity (DSPE) a semnat recent un acord cu Nuclearelectrica și acționarii RoPower, compania ce dezvolta Centrala din Doicești, pentru de a investi 75 milioane de Euro pentru elaborarea studiului FEED 2.In contextul avansarii proiectului de la Doicești,…

- Autoritatile americane din domeniul sanatatii au confirmat primele cazuri de malarie cu transmitere locala din ultimii 20 de ani, informeaza BBC, potrivit Rador.Patru cazuri au fost depistate in Florida in ultimele doua luni si unul in Texas. CITESTE SI UE a gasit soluția pentru criza din Kosovo…