- Gata, ce-a fost mai rau a trecut. S-au dus primele luni din an, cele in care de multe ori motivele sa mergi la cinematograf sunt la fel de multe ca cele de a pași pe bucați de sticla in picioarele goale (cu excepția notabila a lui Dune: Part Two , care a ajuns in perioada asta fara sa vrea), și ușor-ușor…

- Prim-ministrul din Papua Noua Guinee (PNG), James Marape, a declarat ca națiunea sa nu merita sa fie etichetata drept canibala și a indemnat Statele Unite sa curețe ramașițele celui de-al Doilea Razboi Mondial impraștiate in Pacific, dupa comentariile președintelui Joe Biden despre unchiul sau militar…

- ​Pelicula „Civil War”, lungmetrajul cineastului britanic Alex Garland, descrie un razboi civil in SUA și a perplexat, captivat și speriat spectatorii din America. Filmul, care poate fi vazut și in Romania, a intrat in sali și in Rusia, cu un mare succes, dar cu un nume schimbat fața de restul lumii.…

- Presedintii chinez Xi Jinping si american Joe Biden au avut marti o convorbire telefonica, prima lor conversatie de la un summit in noiembrie anul trecut in California, avand ca obiectiv, potrivit Casei Albe, „gestionarea tensiunilor” dintre cele doua superputeri. „Cei doi sefi de stat au avut un schimb…

- O persoana din Statele Unite a fost testata pozitiv la gripa aviara, dupa ce a fost infectata de o vaca de lapte, au anuntat luni autoritatile, relateaza AFP, citata de News.ro.Acesta este al doilea caz de persoana depistata pozitiv la gripa aviara in tara, dupa ce virusul a imbolnavit cirezi din Texas,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au derulat o serie de acțiuni la nivelul intregului județ, in weekendul care tocmai se incheie, pentru depistarii persoanelor care aleg sa conduca sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitațile s-au organizat și desfașurat…

- U.S. President Joe Biden and former President Donald Trump scored commanding victories in nearly every state that held presidential nominating contests on the so-called “Super Tuesday” and strengthened the likelihood of a rematch between the two in the November general election, CBS News reports. Both…

- Statele Unite iși propun ca cel puțin jumatate din vanzarile de mașini noi sa fie electrice pana in 2030. Recentul val polar din Statele Unite i-a pus pe unii proprietari de mașini electrice (EV) in situații neplacute. Bateriile care se descarca rapid, incarcare lenta, cozi lungi și mașini remorcate…