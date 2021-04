Frisoane, oboseală, somnolență, amețeală – ultimele reacții adverse după vaccinarea anti-covid In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 4.201 vaccinuri: 443 Moderna, 549 AstraZeneca și 3.209 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 111 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 2.460 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a III-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul ... The post Frisoane, oboseala, somnolența, amețeala – ultimele reacții adverse dupa vaccinarea anti-covid appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

