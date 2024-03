Mai sunt 3 luni pana la primele descarcari prin vot ale multiplelor frustrari sau frici ale romanilor. In timp ce deficitul pe ianuarie a explodat și promite un final de an cu minimum 8%, iar legea pensiilor asumata cu elan caragialesc incaiera diferitele grupuri de pensionari, goarnele majoritații unite in cuget și simțiri pentru stabilitatea […] The post Fricile, stabilitatea virtuala și haosul practic first appeared on Ziarul National .