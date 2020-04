Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, care are trei titluri de Grand Slam in palmares, a declarat ca nu isi imagineaza reluarea sezonului WTA, intrerupt alaturi de cel ATP din cauza pandemiei de coronavirus, fara spectatori in tribune, relateaza DPA. ''Pentru mine, locul fanilor este…

- Patronul NBA, Adam Silver, a afirmat ca nicio o decizie privind reluarea meciurilor din NBA nu se va da mai devreme de luna mai, potrivit news.ro."Cel mai simplu este ca trebuie sa acceptam ca, cel putin pentru luna aprilie, nu vom fi in masura sa luam decizii", a declarat Silver. Citește…

- Federatia europeana de handbal (EHF) a anuntat miercuri un plan de reluare a competitiilor in luna iunie, subliniind ca aceasta ipoteza este "pur teoretica" si depinde de evolutia pandemiei de coronavirus, scrie AFP, citata de AgerpresPotrivit acestui plan, Final Four in Liga Campionilor,…

- Simona Halep se afla in Romania, in aceasta perioada, și sta in izolare la domiciliu. Campioana de la Wimbledon urmarește in continuare competițiile sportive care inca se mai desfașoara, cum ar fi campionatul de fotbal australian. Halep vrea sa se mențina in forma pentru reluarea competițiilor de tenis.…

- Premier League si Football League au amanat meciurile din acest sezon pana cel putin pe 30 aprilie, decizie luata joi cu prilejul unei videoconferinte, relateaza Reuters. Pe 13 martie, Premier League a anuntat intreruperea campionatului pana la 3 aprilie, iar meciurile din liga secunda au fost de asemenea…

- Federatia engleza de fotbal (FA) a anuntat ca a decis sa anuleze meciurile amicale pe care selectionata Angliei urma sa le dispute impotriva reprezentativelor Austriei (2 iunie) si Romaniei (7 iunie). Decizia a fost luata dupa ce UEFA a amanat cu un an turneul final al Campionatului European. „UEFA…

- Razvan Burleanu a reactionat dupa deciziile UEFA anuntate marti, 17 martie, intr-o video conferinta, vorbind despre ceea ce urmeaza si in cazul fotbalului romanesc, oferind primele raspunsuri referitoare la continuarea sezonului de Liga 1.

- FRF a avut trei delegați la Congresul UEFA, Razvan Burleanu, Radu Vișan și Gabriel Bodescu. Apoi, Mirel Radoi și Mihai Stoichița li s-au alaturat la tragerea la sorți a Ligii Națiunilor. Trei cazuri de coronavirus au aparut intre timp printre invitații UEFA. In week-end, președintele și vicepreședintele…