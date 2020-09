Stiri pe aceeasi tema

- Flavio Briatore, fostul director al echipelor de Formula 1 Benetton si Renault, a fost internat in spitalul San Raffaele din Milano dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19, fiind in stare grava, insa nu la terapie intensiva, scrie presa italiana, citata de motorsport.com. In urma cu cateva…

- O fetita de 3 ani se afla in stare grava, dupa ce a fost confirmata cu noul coronavirus. Copilul a fost transportat de urgenta la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, pentru a fi tratat, relateaza Digi24.Citește și: Cozmin Gușa, date din sondajele interne ale PSD și PNL, pentru Capitala:…

- Germania -in stare de șoc: Atac terorist pe o autostrada din Berlin: Șase raniți, trei fiind in stare grava! Un barbat care a intrat in plin in mai multe autoturisme pe o autostrada din Berlin este anchetat pentru ceea ce procurorii spun ca este “un atac terorist de sorginte islamista”, relateaza BBC…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 3997 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 13 persoane…

- Accidentul s-a petrecut pe DN DN23, potrivit IPJ Braila. Un barbat de 63 de ani, din judetul Vrancea, in timp ce conducea o masina pe DN 23, dinspre localitatea Corbu Nou catre Gulianca, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o autoutilitara, condusa regulamentar de un barbat de 41 de…

- Caz infiorator in localitatea Dej, județul Cluj. Un copil de 9 ani a fost gasit de medicii de la ambulanța plin de rani infectate, mai mult mort decat viu. Acum e internat in stare grava la terapie intensiva la spitalul de copii din Cluj Napoca.

- UPDATE luni, 20 iulie 2020, ora 13:00. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut cu 681 de noi imbolnaviri, ajungand la totalul de 38.139, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- Un numar de cinci persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, in urma unui accident provocat de un șofer care a facut o depașire neregulamentara, transmite Poliția Harghita, informeaza Mediafax.Citește și: Poliția i-a amendat pe șoferii care nu aveau dezinfectanți sau care nu pastrau scaunele…