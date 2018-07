Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Interne Sajid Javid i-a indemnat pe rusi sa ”se explice” dupa otravirea a doi britanici cu acelasi agent neurotoxic caruia i-au fost victime un fost spion rus si fiica sa, in urma cu patru luni, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, relateaza AFP.”A venit timpul, acum,…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a apreciat miercuri ca 'fara scuze oficiale' din partea Frantei, ar fi mai bine ca intalnirea preconizata intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul italian, Giuseppe Conte, sa fie anulata, informeaza France Presse si dpa, preia Agerpres.'Daca…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP, preia Agerpres.Sustinand un discurs in fata Senatului,…

- Trebuie sa impiedicam cu orice pret Iranul 'sa-si dezvolte orice fel de capacitati nucleare', a apreciat ambasadorul israelian in Germania, Jeremy Issacharoff, intr-un interviu pentru France Presse, inaintea vizitei premierului Netanyahu luni in Germania, prima destinatie din cadrul acestui mini-turneu…

- La doar un an de la preluarea conducerii tarii, presedintele Emmanuel Macron e contestat de numerosi francezi. Zeci de mii de oameni au iesit in strada, in Paris si alte orase, in semn de nemultumire fata de politicile si reformele promovate de seful statului.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- Deputații francezi au adoptat o lege anti-imigrație prin care sunt inasprite condițiile de acordare a azilului. Proiectul este susținut de partidul de centru al președintelui Emmanuel Macron, in timp ce opoziția și organizațiile neguvernamentale au avertizat ca masurile sunt mult prea dure, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com. Emmanuel Macron a discutat cu printul saudit Mohammed bin Salman la…