Stiri pe aceeasi tema

- Agenția sanitara americana de referința, Center for Disease Control and Prevention, CDC, a clasificat Franța la un nivel maxim de risc. Washington le recomanda cetațenilor sai sa evite Hexagonul. „Evitați sa calatoriți in Franța” : instrucțiunile sunt explicite. Luni, 9 august, Centrul American pentru…

- Destinații de vacanța preferate de romani se afla de astazi pe lista statelor cu risc epidemiologic de COVID-19. Pe lista rosie se afla Spania, Franta, Portugalia, Malta, Grecia sau Maldive, destinatii de vacanta preferate de multi romani in aceasta vara. Persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 care…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) nu recomanda administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid-19. Asta, deși state europene precum Germania sau Franța au anunțat ca au in vedere acest lucru. Reprezentanții Agenției spun ca nu exista suficiente date științifice care sa arate ca este…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele…

- Franța, Islanda si Thailanda urca pe lista roșie a țarilor cu risc epidemiologic, in timp ce Turcia sau Maroc sunt incluse pe lista galbena, dupa creșterea numarului de cazuri de Covid-19. Noua lista va intra in vigoare de la 8 august 2021. In acest sens, in zona roșie intra: Franța, Islanda, Thailanda,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea numarul 54 din 5 august 2021 , privind actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Potrivit…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele…