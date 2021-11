Franţa şi Germania acuză Rusia de încălcarea protocolului diplomatic Franta si Germania au acuzat joi Rusia de incalcarea protocolului diplomatic dupa ce Moscova a publicat o parte a corespondentei sale diplomatice cu Parisul si Berlinul in legatura cu Ucraina, intr-un ultim semn al deteriorarii legaturilor intre rusi si Occident, transmite Reuters. Ministerul de Externe rus a publicat miercuri pe site-ul sau un numar de scrisori diplomatice pe care le-a schimbat cu Germania si Franta, intr-o incercare de a demonstra ca pozitia sa diplomatica cu privire la convorbirile asupra conflictului din estul Ucrainei a fost denaturata. ''Consideram ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

