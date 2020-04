Stiri pe aceeasi tema

- Franta va inregistra in 2020 cea mai grava recesiune economica de la sfarsitul celui de Al Doilea Razboi Mondial, a declarat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, cu prilejul unei audieri de catre Comisia pentru Afaceri economice din Senat, transmite AFP.

- Fondul Monetar International (FMI) a estimat luni ca o "recesiune profunda" in 2020 pe continentul european este o "concluzie inevitabila", avand in vedere gravele consecinte economice ale pandemiei de coronavirus, transmite AFP."In marile economii europene, serviciile non-esentiale inchise…

- Huawei va construi prima sa fabrica europeana in Franta, unde vor fi create 500 de locuri de munca, a anuntat joi presedintele Liang Hua, in conditiile in care gigantul tehnologic incearca sa atenueze pe plan global temerile ca serviciile chineze de informatii utilizeaza echipamentele sale pentru a…

- Actualul val de miscari de protest din Franta va taia 0,1 puncte procentuale din PIB-ul tarii in cursul unui trimestru, a afirmat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, transmite Reuters. Oficialul nu a indicat la ce trimestru se refera, dar, saptamana trecuta, Banca Centrala a Frantei…