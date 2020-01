Franţa îşi evacuează cetăţenii săi din cauza epidemiei de Coronavirusului din China Franta pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.



”In legatura cu ministerele de Interne, Sanatatii si Armatelor, suntem pe cale sa punem in aplicare o operatiune de aducere inapoi pe cale aeriana a cetatenilor nostri”, a dat asigurari seful diplomatiei franceze in cadrul unei intalniri cu presa dupa Anul Nou.



Aceasta evacuare ar urma sa aiba loc ”la mijlocul saptamanii”, a precizat Le Drian Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

