- Guvernul francez a anunțat miercuri ca intra in ”stare de alerta sporita” in 11 metropole, printre care și Parisul, din cauza numarului mare de noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, relateaza Agerpres.Barurile șirestaurantele din Marsilia – al doilea oraș ca marime din țara – vor fi inchisein totalitate,…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat ca din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, Marsilia a fost plasata in zona de alerta maxima. In aceste conditii, barurile si restaurantele s-au inchis, masura provocand ingrijorare intr-un sector deja afectat puternic de masurile…

- Guvernul francez a anuntat miercuri noi masuri severe pentru a lupta impotriva progresului pandemiei de COVID-19, in special inchiderea totala a barurilor si restaurantelor in al doilea oras ca marime din tara, Marsilia, si trecerea in "stare de alerta sporita" in 11 metropole, printre care Parisul,…

- Un al doilea val al epidemiei de coronavirus ar putea lovi Franta in luna noiembrie, a afirmat miercuri un consilier medical guvernamental, in timp ce orasul Marsilia a inasprit masurile antiepidemice, transmite AFP, conform agerpres.ro. 'Exista temeri privind un al doilea val in noiembrie', a spus…

- Masca urmeaza sa fie obligatorie pentru elevii de peste 11 ani din scolile din Franta, conform unei decizii luate cu o saptamana inainte de inceperea anului scolar in aceasta tara unde cazurile de contagiere cu COVID-19 sunt in crestere, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Guvernul a reglementat, vineri, posibilitatea reducerii timpului de munca.Guvernul a aprobat, vineri, ordonanța de urgența prin care sunt reglementate o serie de masuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor și de stimulare a creșterii ocuparii forței de munca in domeniile afectate…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri, 15 iulie, prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, in perioada 17 iulie – 15 august. Au fost pastrate restricțiile in vigoare pana acum. Masurile ce trebuie respectate se regasesc in Hotararea privind prelungirea starii de alerta, respectiv anexele…

- Guvernul va aproba, miercuri, proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta. Premierul Ludovic Orban a precizat ca, practic, nu va fi introdusa nicio restrictie noua si se va pastra „acelasi dispozitiv”. „Avem proiectul privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile…