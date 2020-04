Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa aproximativ doua saptamani, pe finalul lunii mai, ar putea…

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…

- Cel mai recent bilant al coronavirusului arata ca sunt 25 de cazuri inregistrate in Romania, opt dintre cazuri fiind localizate in Bucuresti. Confirmarea unui nou caz va declansa un nou scenariu dupa care se vor ghida autoritatile.Aparitia unui nou caz de coronavirus in Romania va conduce la activarea…

- Președintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila (foto), a anunțat ca varful epidemiei de coronavirus s-ar putea inregistra in lunile aprilie-mai."Un doctor britanic spune ca punctul inflexiunii cred ca va fi prin luna aprilie, cand putem face o evaluare. Noi tot speram ca la vara va…

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii, informeaza dpa. Islanda și Romania se vor duela, pe 26 martie, in barajul pentru participarea la Euro 2020.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri e coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat au anunțat cele doua noi cazuri…

- Autoritatile au anuntat aseara primul caz de infectare a unui roman cu coronavirus pe teritoriul tarii, mai precis in Gorj. In acest context, Catalin Gherzan, candidat la functia de primar al municipiului Pitesti, indeamna cetatenii la calm. „Desigur, amenintarea reprezentata de acest coronavirus, pentru…

- „Pana in prezent, nu sunt raportate de catre autoritațile italiene cazuri de cetațeni romani simptomatici cu noul coronavirus. In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național, din cauza dinamicii calatoriilor cetațenilor romani…