- Paltforma pentru tranzactionarea de criptomonede Coinbase si-a asigurat inregistrarea la autoritatea de reglementare a pietelor franceze, a confirmat joi un purtator de cuvant al companiei, deschizand calea pentru ca firma sa isi extinda serviciile pe o alta piata europeana cheie, transmite CNBC. Autoritatea…

- Autoritatea de supraveghere AMF din Franta a dat Coinbase aprobarea de furnizorul de servicii de active virtuale (VASP), care este de fapt unda verde pentru companie pentru a opera servicii cu monede digitale in Franta. Inregistrarea VASP va permite Coinbase sa ofere custodia activelor digitale, sa…

- Ungaria ridica o noua alianța anti-migrație in Europa: coalizare cu BudapestaUngaria a afirmat ca ''respinge cu forta'' acordul convenit miercuri de statele membre ale Uniunii Europene pentru a modifica in profunzime sistemul european de azil si migratie, Budapesta refuzand sa contribuie la mecanismul…

- Francezul David Gerard este noul antrenor al echipei naționale de rugby a Romaniei. Acesta il inlocuiește pe banca tehnica pe Eugen Apjok. Avand in vedere faptul ca vechiul staff tehnic nu a indeplinit obiectivele, Federația Romana de Rugby a decis sa nu prelungeasca acordurile scadente la finalul acestui…

- Peste o suta de parlamentari europeni de rang inalt vor trimite marti o scrisoare comuna omologilor lor din Congresul Statelor Unite, pe care incearca sa-i convinga sa deblocheze un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, intr-un moment in care legislatorii americani au disensiuni care impiedica…

- Desemnata de patru ori drept cea mai mare handbalista a lumii, Cristina Neagu și-a anunțat acum retragerea din sportul care i-a adus gloria ei și a intregii echipe. Jucatoarea de la CSM București a anunțat ca turneul final din Danemarca este ultimul Campionat Mondial la care mai participa. Intrebata…

- Franța se pregatește intens pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de anul viitor. De la amenajarea stadioanelor, la locurile de cazare și de antrenament și pana la stabilirea detaliilor pentru ceremonia de deschidere a evenimentului sportiv, nimic nu este lasat la intamplare.

- Gigantul american al vanzarilor online Amazon are peste 181 de milioane de utilizatori frecventi in Uniunea Europeana, dintre care aproape 35 de milioane in Franta, si angajeaza peste 150.000 de persoane in blocul comunitar, a precizat miercuri Amazon in primul sau raport de transparenta, relateaza…