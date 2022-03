Franța: Destructurare a unei rețele românești de prostituție de mare amploare O retea romaneasca de prostitutie de mare amploare a fost destructurata marti in urma arestarii a cinci barbati in Romania si doi in Hexagon, in urma unei operatiuni de politie comuna cu Romania si Spania, informeaza Oficiul central pentru combaterea traficului de fiinte umane, relateaza AFP. Stilul de viata al membrilor retelei si castigurile lor financiare care nu corespundeau cu veniturile lor sunt lucrurile care au atras atentia politiei, a explicat pentru AFP comisarul Elvire Arrighi, sefa Oficiului. Acestia circulau in masini de lux, se aflau in fruntea unor societati comerciale si detineau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

