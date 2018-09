Franţa: Charlie Hebdo lansează un appel împotriva pesticidelor de sinteză Saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo, cunoscut la nivel mondial dupa atacul jihadist din 2015, lanseaza miercuri intr-un numar special un apel la interzicerea tuturor pesticidelor de sinteza, sperand sa obtina un sprijin important in acest demers, relateaza marti AFP. "Nu ne mai recunoastem tara. Natura este desfigurata, o treime din pasari a disparut in 15 ani, jumatate din fluturi in 20 de ani, albinele si polenizatorii mor ... /.../ Cerem conducatorilor nostri interzicerea tuturor pesticidelor'', mentioneaza publicatia citata. Jurnalistul specializat pe probleme de mediu Fabrice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

