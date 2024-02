Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri europarlamentare comasate cu cele locale, in iunie, liste comune PSD-PNL pentru Parlamentul European, prezidențiale in septembrie și parlamentare in decembrie. PSD și PNL au convenit asupra calendarului electoral al anului 2024. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au anunțat oficial deciziile din…

- Liderii coalitiei, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, au anuntat ca s-a ajuns la un consens pe tema comasarii alegerilor, iar europarlamentarele si localele vor avea loc in 9 iunie. „Decizia finala a coaliției privitoare la alegeri: comasarea alegerilor locale și europarlamentare. Decizia finala prevede…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciuca, au fost intrebați miercuri seara, 21 februarie, dupa ce s-a decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale și devansarea alegerilor prezidențiale in septembrie, daca exista posibilitatea ca PSD și PNL sa dea candidatul…

- Comasarea alegerilor pe care o propun PSD si PNL este o „crima impotriva democratiei”, afirma președintele USR, Catalin Drula, acuzandu-i pe Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, liderii coaliției, ca vor „instaurarea partidului unic in Romania”. Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat ca alianța…

- Subiectul comasarii alegerilor europarlamentare cu locale, in 9 iunie, dar si varianta unei comasari a alegerilor parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna decembrie, va fi discutat, joi, 8 februarie, in Coaliție, in condițiile in care nici PSD si nici PNL nu isi asuma paternitatea…

- Surse politice apreciate ca extrem de credibile dau ca sigur ca in interiorul coaliției PSD-PNL s-ar fi ajuns la o ințelegere privind comasarea unor etape ale alegerilor din acest an. Astfel, turul doi al alegerilor prezidentiale ar putea avea loc odata cu alegerile parlamentare, spun in exclusivitate…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoana se situeaza pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, Diana Sosoaca, George Simion si Nicolae Ciuca, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Daca Geoana nu candideaza,…