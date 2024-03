Franţa ar putea să penalizeze mărcile de modă ultrarapidă, potrivit unui proiect de lege din Parlament Parlamentarii spun ca marcile de moda ultrarapida, in loc sa-si reinnoiasca colectiile de patru ori pe an, precum marcile traditionale de imbracaminte, ofera mii de produse noi pe zi, incitand la cheltuieli excesive si la poluare inutila. ”Aceasta evolutie a sectorului de imbracaminte catre moda efemera, combinand volume crescute si preturi scazute, influenteaza obiceiurile de cumparare ale consumatorilor prin crearea impulsurilor de cumparare si a unei nevoi constante de reinnoire, care nu este lipsita de consecinte de mediu, sociale si economice”, se arata in proiectul de lege. Proiectul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

