Franţa anunţă uciderea unui important lider jihadist în regiunea Sahel Jihadistul a fost ucis "in noaptea de 8 spre 9 octombrie" pe teritoriul Mali, in coordonare cu fortele din Mali si cu sustinere americana, a precizat ea intr-un avion cu care se deplaseaza intr-un turneu in mai multe tari din regiunea Sahel, unde circa 4.500 de militari francezi sunt desfasurati in cadrul operatiunii antijihadiste Barkhane. Acest marocan era "al doilea cel mai cautat terorist din Sahel - inclusiv de catre americani", a declarat ministrul in avionul cu care se deplasa spre Gao, in Mali, din Franta. El s-a alaturat Al-Qaida in Maghrebul Islamic (AQMI) in 2012. El… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Mai multe zeci de indivizi inarmati au comis un atac asupra detasamentului jandarmeriei cantonat la Oursi in jurul orei 03.00 (locala si GMT)", a declarat pentru AFP o sursa din domeniul securitatii. "Dupa mai multe schimburi de focuri, atacatorii au reusit sa patrunda in unitate. Din nefericire…

- Raportul de 50 de pagini, care a studiat 14 cazuri datand de la sfarsitul lui 2017 pana la jumatatea lui 2019, subliniaza ca fortele paramilitare au ucis civili in timpul operatiunilor pe timp de noapte, au facut sa dispara detinuti si au atacat unitati medicale care se credea ca tratau insurgenti."Pentru…

- Raportul de 50 de pagini, care a studiat 14 cazuri datand de la sfarsitul lui 2017 pana la jumatatea lui 2019, subliniaza ca fortele paramilitare au ucis civili in timpul operatiunilor pe timp de noapte, au facut sa dispara detinuti si au atacat unitati medicale care se credea ca tratau insurgenti.…

- O portiune din promenada Senei va purta, de marti, numele Maria a Romaniei (Marie de Roumanie), a anuntat Ambasada Romaniei in Franta. Este vorba despre sectiunea de pe malul stang, dintre Pont d’Iena si capatul Avenue de Suffren. Ceremonia de inaugurare va avea loc marti, la ora 14:15,…

- Atacatori inarmati au ucis 15 persoane intr-un atac armat asupra unei moschei din nordul statului Burkina Faso in timpul rugaciunii de vineri seara, au declarat o sursa de securitate si un oficial local pentru Reuters. Atacatorii au intrat in moscheea din satul Salmossi, din regiunea Oudalan, frontaliera…

- Atacurile militanților extremiști din Mali asupra a doua baze militare din sud-estul țarii au determinat moartea a cel puțin 25 de militari malieni și dispariția altor cel puțin 60, relateaza site-ul postului BBC, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in…

- Doua tabere militare din orase din Mali - Boulkessy si Mondoro - aflate la granita cu Burkina Faso - au fost atacate. Guvernul din Mali a informat ca trupele sale au ucis 15 militanti si ca au recuperat zona care fusese atacata, dar ca a pierdut si o parte importanta a echipamentelor militare,…

- ECOWAS a decis sa mobilizeze fondurile, programate sa fie utilizate intre 2020 si 2024, in cadrul unui summit in capitala Burkina Faso, Ouagadougou, reuniune la care s-au alaturat de asemenea Mauritania si Ciadul. Amenintarea crescuta a terorismului in regiune, in special in zona Sahel, a…