Franţa anunţă că va primi 400 de solicitanţi de azil din Grecia Franta a anuntat joi ca va primi 400 de solicitanti de azil din Grecia 'in lunile urmatoare', transmite AFP, citand un interviu acordat de ambasadorul Parisului la Atena pentru agentia elena ANA. ''Vrem sa ajutam Grecia sa faca fata cresterii fluxurilor de migratie din ultimele luni', a declarat ambasadorul Patrick Maisonnave, precizand ca tara sa va primi '400 de persoane care au ajuns pe teritoriul grec'. In ce-i priveste pe cei carora le este respinsa cererea de azil, diplomatul francez a precizat ca Parisul 'va colabora cu Grecia si cu Agentia europeana de control… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

