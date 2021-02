Franţa: Alegerile departamentale şi regionale au fost amânate până în iunie Alegerile departamentale si regionale din Franta, programate pentru luna martie, au fost amanate pana in iunie ca urmare a situatiei epidemiologice printr-un vot marti seara in Senat, transmite AFP.



Ministrul delegat responsabil cu cetatenia din cadrul ministerului de interne, Marlene Schiappa, a reafirmat in Senat ca, asa cum a fost anuntat parlamentul, alegerile 'vor avea loc pe 13 si 20 iunie'.



Textul adoptat marti prevede ca 'nu mai tarziu de 1 aprilie', guvernul va prezenta parlamentului un raport pe baza 'analizei unui comitet de oameni de stiinta'… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

