- Facebook si Amazon se numara printre companiile carora autoritatile din Franta le-au trimis notificari de plata a servicillor digitale conform planificarii, respectiv luna decembrie, transmite Reuters citata de agentiile romane de presa.

- Reuters: Liderii G7 se opun lansarii monedei Libra, dezvoltata de Facebook, pana cand nu va fi reglementata corespunzator. De ce se tem autoritatile de reglementare Liderii financiari ai G7 vor anunta marti ca se opun lansarii monedei stabile Libra a Facebook (stablecoin) pana cand va fi reglementata…

- Țarile lumii vor sa schimbe modul de impozitare a companiilor multinaționale. Primii vizați: giganții IT Peste 130 de tari au fost de acord ca planul privind adoptarea unor reglementari globale pentru impozitarea multinationalelor sa fie discutat la reuniunea de saptamana viitoare a ministrilor de Finante…

- Franta a acuzat joi Turcia ca a trimis mercenari sirieni pentru a lupta in conflictul din Nagorno-Karabah si a spus ca va colabora cu Rusia pentru a se ajunge la un armistitiu intre Azerbaidjan si fortele etnice armene, informeaza Reuters. Turcia a negat ca a trimis mercenari sa ia parte la conflict.Franta,…

- Aproape 140 de tari negociaza prima reforma a regulilor fiscale internationale din ultima generatie, pentru a tine cont de dezvoltarea marilor companii de tehnologie, cum sunt Google si Amazon. In conditiile in care Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) trebuie sa prezinte luna…