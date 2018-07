Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 12.000 de membri ai forțelor de securitate sunt mobilizați, sambata, la Paris, pentru defilarea de Ziua Naționala, unde mii de francezi așteapta ca Franța sa invinga Croația și caștige finala Campionatului Mondial programata pentru duminica.

- Croația s-a calificat in finala Cupei Mondiale din Rusia, dupa ce a eliminat Anglia, in prelungiri. La Zagreb, fanii s-au adunat in centrul orașului pentru a urmari pe ecrane uriașe performanța echipei lui Zlatko Dalic.Imediat dupa golul lui Mandukic, din minutul 109, mii de fani au declanșat ...

- La cateva zile de cand eliminau, la penalty-uri, selectionata tarii-gazda, Rusia, jucatorii croati au reusit calificarea, in premiera, in finala unei Cupe Mondiale. Campioana se va decide duminica, intre Franta si Croatia. Victoria de seara trecuta, in meciul contra Angliei, a adus, dupa cum era de…

- Selectionata Croatiei s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale de fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins formatia Angliei cu scorul de 2-1 (0-1, 1-1), la capatul prelungirilor, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in a doua semifinala a turneului final din Rusia. Pentru Croatia au marcat Perisici…

- Franța - Croația, finala Campionatului Mondial din Rusia 2018! Ultimul act al Cupei Mondiale din Rusia va programa duminica, de la ora 18:00, un meci surpriza intre o mare favorita, Franța, și o placuta surpriza a Mondialului, Croația!

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va asista la meciul pe care echipa antrenata de Didier Deschamps il va disputa in semifinalele Cupei Mondiale din Rusia, cu Belgia, au declarat oficiali ai Palatului Elysee, informeaza Reuters.

- Germania este necesar sa fie pregatita de compromisuri cu Franta pe tema reformei zonei euro, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, indicand astfel ca vrea sa negocieze inaintea Consiliului european de la sfarsitul lunii, relateaza Reuters. ”Eu cred ca ne apropiem in privinta reformelor monedei unice,…

- Agenda globala: Nicolas Don despre vizita lui Emmanuel Macron in SUA Agenda Globala, 23 aprilie, realizator Ianna Ionita: Discutam despre vizita presedintelui francez Emmanuel Macron în SUA cu invitatul nostru din aceasta seara - ziaristul Nicolas Don. Buna seara! Nicolas Don: Buna seara!…