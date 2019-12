Franţa - 220.000 de locuinţe, fără curent electric din cauza vânturilor puternice Circa 220.000 de locuinte din sud-vestul si centrul Frantei au ramas fara curent electric din cauza vanturilor puternice, a anuntat vineri societatea Enedis, care gestioneaza reteaua de distributie a electricitatii, relateaza dpa. Agentia Meteo-France a afirmat ca viteza vanturilor era de 100 pana la 120 de kilometri pe ora in sudul tarii si a atins 143 de kilometri pe ora intr-o singura locatie. Ploi torentiale au cazut in Pirinei, fiind posibil sa se inregistreze pana la 250 de milimetri de ploaie in unele zone inalte. Meteo France a avertizat de asemenea in legatura cu riscul de producere a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

