Stiri pe aceeasi tema

- Un carambol produs duminica, pe ploaie, chiar in primul viraj al circuitului de la Hungaroring, la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, a provocat abandonul pilotilor Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) si Sergio Perez (Red Bull), provocand totodata avarii monopostului pilotat de…

- Un carambol produs duminica, pe ploaie, chiar in primul viraj al circuitului de la Hungaroring, la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, a provocat abandonul pilotilor Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) si Sergio Perez (Red Bull), provocand totodata avarii monopostului pilotat…

- Lewis Hamilton (36 de ani, Mereces) va pleca din pole-position in Marele Premiu al Ungariei, a 11-a cursa a sezonului in Formula 1. Liderul clasamentului mondial, Max Verstappen (23 de ani, Red Bull Racing), va incepe cursa de pe a 3-a poziție. Caștigator in ultima cursa, la Silverstone, campionul mondial…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a inregistrat cel mai rapid timp in cea de-a treia sesiune de antrenamente libere a Marelui Premiu al Ungariei, etapa a 11-a a Campionatului Mondial de Formula 1, sambata, pe circuitul Hungaroring (4,381 km), transmite AFP. Daca in primele doua sesiuni, de vineri,…

- Liderul la zi al Campionatului Mondial de Formula 1, olandezul Max Verstappen (Red Bull-Honda), a inregistrat cel mai rapid timp in prima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu al Ungariei, a 11-a mansa a sezonului, vineri, pe circuitul Hungaroring (4,381 km), noteaza AFP. …

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull-Honda) a castigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Austriei care a avut loc pe circuitul de la Red Bull Ring (4,318 km). Verstappen a obtinut cel de-al treilea succes consecutiv, a 15-a victorie a carierei si a 5-a in cele 9 etape de pana acum, marindu-si…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a realizat cel mai bun timp al celei de-a treia sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu al Stiriei la Formula 1, a opta etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat sambata pe circuitul Red Bull Ring (4,318 km) din Spielberg in 1 min.…

- Pilotul mexican Sergio Perez (Red Bull) a castigat duminica primul sau Mare Premiu sub culorile echipei Red Bull, devansandu-i pe germanul Sebastian Vettel (Aston Martin) si pe francezul Pierre Gasly (Alpha Tauri) pe circuitul de la Baku (Azerbaidjan), in cea de-a 6-a etapa a Campionatului mondial…