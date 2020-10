Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Spring, primul model 100% electric produs in Romania, prezentat joi la Paris. Ce autonomie are și cand va fi disponibil pe piața Dacia Spring, primul model 100% electric al producatorului din Romania, va fi prezentat, joi, de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault…

- Spring, the first hundred percent electric model of Dacia, will be unveiled today by Dacia's owner Renault of France at Renault eWays, an event dedicated to electric mobility to be held in Paris, according to AGERPRES.October 15 - 26, the Renault Group will explore the future of mobility,…

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat, joi, de catre francezii de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault eWays, organizat la Paris.

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat, joi, de catre francezii de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault eWays, organizat la Paris. Astfel, in perioada 15 - 26 octombrie, Grupul Renault va explora viitorul mobilitatii, oraselor…

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat, joi, de catre francezii de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault eWays, organizat la Paris.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentareAstfel,…

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat de catre Groupe Renault in cadrul unui eveniment dedicat mobilitatii electrice - Renault eWays - organizat in perioada 15 - 26 octombrie, a anuntat producatorul auto, potrivit incont.stirileprotv.ro. Potrivit sursei citate,…

- Dacia Spring, prima mașina romaneasca 100% electrica, va fi prezentata in octombrie. Ce autonomie are și cand va fi disponibila pe piața Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat de catre Groupe Renault in cadrul unui eveniment dedicat mobilitatii electrice - Renault eWays…

- Dacia Spring, prima mașina 100% electrica a marcii romanești, va fi prezentata in octombrie. Ce autonomie are și cand va fi disponibila pe piața Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat de catre Groupe Renault in cadrul unui eveniment dedicat mobilitatii electrice - Renault…