France’s Macron sparks outrage as he vows to annoy the unvaccinated

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei de Covid-19, Grecia a anunțat, miercuri, noi condiții de intrare pe teritoriul sau, valabile pentru toți calatorii. Noile masuri intra in vigoare de pe data de 19 decembrie. ”Ca parte a eforturilor de a opri pandemia de COVID-19, tara noastra va primi vizitatori din toate tarile…

- O echipa de cercetatori romani a creat un test PCR care poate indica tulpina virusului SARS-CoV-2, dar și in ce stadiu este boala. Reușita medicala vine de la Iași, transmite Antena 3. Potrivit specialiștilor, noul tip de test PCR ii ajuta pe medici sa stabileasca ce tratament este mai bun pentru bolnavi.…

- A treia doza a vaccinului anti-Covid, devine obligatorie in Franța, din decembrie, pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat, marți, președintele Emmanuel Macron. Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele…

- Romania‘s National Committee for Emergency Situations (CNSU) announced that only the Romanian schools and kindergartens where more than 60% of the employees are vaccinated against Covid will open with physical presence starting Monday, according to a Romania-Insider. “In the educational units, where…

- Jumatate dintre localitațile care au deloc sau extrem de puține cazuri de imbolnavire cu coronavirus sunt nevoite sa organizeze cursuri online pentru copiii lor, deoarece numarul cadrelor didactice vaccinate nu atinge pragul de 60%, impus de ministrul Educației Sorin Cimpeanu. Conform edupedu.ro, 46…

- Un barbat in varsta de 71 de ani, fost director de banca in Buzau, a murit dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui bloc. Potrivit Antena3, apropiații barbatului au spus ca acesta devenise depresiv dupa ce s-a externat din spital, unde fusese tratat pentru COVID-19. Soția barbatului era acasa. Ea a declarat…

- Premierul demis Florin Cițu a vizitat, marți dimineața, doua spitale din Capitala, pentru a verifica situația din cele unitați spitalicești care ingrijesc bolnavi de COVID-19. Florin Cițu, insoțit de secretarul de stat Raed Arafat, a ajuns la spitalele Universitar și Floreasca, unde a discutat cu managerii.…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori continua sa scada in Capitala, coborand luni sub 14 la mia de locuitori. Potrivit Direcției de Sanatate Publica București, rata de infectare in Capitala este luni de 13,87 luni, fața de 14,35 cu o zi in urma. Incidenta cazurilor COVID-19 in București…