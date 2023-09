Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR) a anuntat, miercuri, ca se disociaza ferm de propunerea Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), de impunere a unei taxe de promovare a turismului din Romania, pentru turistii romani care calatoresc in afara tarii noastre.

- Romanii care merg in vacanța in strainatate ar putea plati o taxa de un euro, potrivit propunerii lansate de Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), in afara taxei aplicate de unele țari de destinație.Dragoș Raducan, președintele FPTR, care lucreaza la proiect, a declarat la Digi24 ca s-a…

