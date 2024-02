Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romani (57%) vor aloca bugete mai mari pentru vacantele in strainatate in acest an, iar unul din trei turisti care vor calatori exclusiv in Romania are in plan bugete mai mici.

- EGIPT De la 410 euro/persoana Vezi Aici DUBAI De la 815 euro/persoana Vezi Aici THAILANDA De la 1625 euro/persoana Vezi Aici MAURITIUS De la 1305 euro/persoana MALDIVE De la 1480 euro/persoana Vezi Aici Pentru rezervari si detalii, va asteptam la sediul agentiei Mara International Tour din Bd. Unirii…

- EGIPT De la 410 euro/persoana Vezi Aici DUBAI De la 815 euro/persoana Vezi Aici THAILANDA De la 1625 euro/persoana Vezi Aici MAURITIUS De la 1305 euro/persoana MALDIVE De la 1480 euro/persoana Vezi Aici Pentru rezervari si detalii, va asteptam la sediul agentiei Mara International Tour din…

- Romanii care sunt ocupați și au in plan sa faca cumparaturi pe ultima suta de metri vor sa afle programul mall-urilor de Craciun 2023 și Revelion 2024. Centrele comerciale sunt pline ochi in perioada de dinaintea sarbatorilor de iarna, așa ca nu e de mirare ca mulți vor sa evite asta și merg in ultimul…

- Numarul total al turiștilor straini care au vizitat Romania in primele 9 luni dinb acest an a fost de circa 1,5 milioane, ei cheltuind in țara noastra aproape 4 miliarde de lei, potrivit datelor transmise vineri de INS, ceea ce reprezinta o medie de 2578 de lei/persoana.

- Romanii și-au organizat concediul pe termen lung in acest an, facand rezervarile cu 30, 60, 90 sau chiar cu 120 de zile inaintea datei de check-in. Litoralul nu a mai ocupat prima poziție in topul preferințelor turiștilor.

- Brașovul este pe locul doi in topul cautarilor pe Google in 2023, ca destinație turistica, iar Klaus Iohannis este la concurența cu ciorba de perișoare in clasamentul cautarilor pe Internet, in Romania. Politicieni romani, destinatii turistice si retete populare s-au aflat in topul cautarilor pe Internet…

- Tarifele de distribuție a energiei electrice ar putea creste cu 6% de la 1 ianuarie, a declarat Gabriel Andronache, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). „Am avut mai multe discutii cu distribuitorii. Din punctul lor de vedere sunt mai multe solicitari pentru…