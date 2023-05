Stiri pe aceeasi tema

- Accident in lanț pe strada Albișoara din Capitala. Impactul a avut loc dimineața, in jurul orei 08:36. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.Potrivit poliției, in accident au fost implicate 6 automobile.

- In aceasta dimineața, o fetița de 10 ani a fost lovita de o mașina pe strada Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei. Ulterior, copila a fost transportata la spital. Polițiștii au stabilit ca un automobil de model Hyundai condus de un barbat in varsta de 46 ani a tamponat o minora de 10 ani ce…

- Patru șoferi s-au ales cu mașinile avariate, dupa ce s-au lovit pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitala. Accidentul a avut loc astazi, 17 mai. Imaginile de la fața locului au fost publicate de internauți pe rețele.

- O masina noua de politie a fost distrusa intr-un accident in care au mai fost implicate trei autoturisme, la Cluj. Accidentul a fost provocat de un sofer care a schimbat banda de mers fara sa se asigure. Accidentul a avut loc, potrivit IPJ Cluj, in jurul orei 7.00, pe strada Theodor Mihali din Cluj-Napoca,…

- Un barbat a ajuns la poliție, dupa ce a sarit la bataie la un echipaj INSP. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, pe strada Albișoara din Capitala, iar imaginile au fost surprinse de un șofer implicat in trafic, care ulterior le-a facut publice pe o rețea de socializare. Echipa.md , susține ca agenții…

- Regia Transport Electric Chișinau a informat despre un nou accident rutier in capitala, care restrecționeaza momental circulația rutiera. Accidentul s-a desfașurat pe strada Columna la intersecție cu strada Pușkin, direcția spre bulevardul Grigore Vieru, transmite diez. Astfel, rutele de troleibuz nr.…

- Ungaria. Carambol major langa Budapesta. Sunt cel puțin 36 de raniți, 14 in stare grava.Poliția a anunțat ca cel puțin cinci tiruri și 40 de autoturime au fost implicate in accidentul produs pe autostrada M1 care leaga Budapesta de Austria, informeaza o agenție de presa.Accidentul a avut loc in apropierea…

