Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este marcata Ziua veteranilor din teatrele de operatii, ocazie cu care in Bucuresti si in tara se vor organiza ceremonii militare si religioase. Semnificatia acestei zile pentru Armata Romaniei este legata si de faptul ca pe data de 11/11/2003 a cazut la datorie, sublocotenentul post-mortem Iosif…

- Inaugurat in anul 2013 in urma unei investiții inițiale de 7 milioane de euro, Hotel Privo din Targu Mureș este astazi una dintre cele mai apreciate destinații din industria ospitalitații din județul Mureș și chiar din Romania. Ansamblul hotelier care este alcatuit dintr-un hotel cu design modern, o…

- O noua fila din povestea ASCOTID (Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici) Trail Race a fost scrisa sambata, 30 septembrie, la Platoul Cornești din municipiul Targu Mureș, acolo unde aproximativ 610 de participanți au alergat pe traseele ecologizate in prealabil de catre echipa ASCOTID pentru a susține…

- Renata Szidonia Bodoni este o eleva in varsta de 13 ani pe care am cunoscut-o la cea de-a doua sa expoziție, intitulata „Pe drumul succesului", o frumoasa și versatila expoziție de grafica și pictura care surprinde evoluția artistica a tinerei. Eleva a Școlii Gimnaziale „Dacia" din Targu Mureș, Renata…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș va organiza festivitatea de deschidere a anului universitar 2023-2024 la Palatul Culturii din municipiul Targu Mureș luni, 18 septembrie, incepand cu ora 9.00, au anunțat organizatorii evenimentului,…

- In perioada 12 – 16 septembrie se desfașoara Targul Mureșenilor in Piața Teatrului din Targu Mureș, unde mai mulți producatori locali se intalnesc cu targumureșenii pentru a achiziționa dulciuri, bijuterii, obiecte vestimentare din blanuri și din piele, lumanari parfumate, vinuri, must, condimente și…

- Pentru toți elevii țarii, ziua de luni, 11 septembrie, a reprezentat un nou inceput. Noul an școlar i-a așteptat pe „boboci" și pe „veterani" – liceenii claselor mai mari – cu sali de clase impodobite, cu manuale așezate frumos pe mese și cu mari emoții. Pentru elevii Colegiului Economic „Transilvania"…

- Bulevardul Cetații din Targu Mureș este din nou ințesat in perioada 1 – 3 septembrie de diferitele miresme ce provin de la delicioasele preparate din cadrul festivalului targumureșean de mancare stradala. Incepand de vineri și pana duminica, targumureșenii – și nu numai – se pot bucura de o uriașa gama…