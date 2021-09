Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Povești de familie” prezinta publicului intamplari reale, ce s-au transformat in adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episoadele 35 și 36, difuzate in data de 25 august 2021.

- Foarte multi romani nevaccinati incearca sa fenteze autoritatile de la frontiera cu documente false. Acestia fie spun ca vin din Bulgaria, fie prezinta certificate false de vaccinare, de testare sau de trecere prin boala. Situatia este intalnita la toate punctele de trece a frontierei, precum si…

- Costel Alecu, cel care poza in afacerist onest și seducea vedete pe banda rulanta, in timp ce, in realitate, tragea țepe pe internet, prejudiciul total fiind estimat la peste 9 milioane de dolari, a fost extradat in SUA și cazat la racoare.

- Clujana va trebui sa paraseasca sediile din Piata 1 Mai din Cluj, dupa ce Consiliul Judetean Cluj a obtinut o sentinta de evacuare impotriva cunoscutului brand de incaltaminte. Sentinta data de Judecatoria Cluj putea fi atacata pana joi, 22 iulie, insa conducerea fabricii nu a facut asta.

- Clujana va trebui sa paraseasca sediile din Piata 1 Mai din Cluj, dupa ce Consiliul Judetean Cluj a obtinut o sentinta de evacuare impotriva cunoscutului brand de incaltaminte. Sentinta data de Judecatoria Cluj putea fi atacata pana joi, 22 iulie, insa conducerea fabricii nu a facut asta.

- Promisiunea PAS în ultimii ani este ca va lupta cu „mafia” și „schemele”. Niciun politician din R. Moldova nu reprezinta mai bine corupția decât Igor Dodon. Liderul socialiștilor încearca sa nu para îngrijorat ca risca sa ajunga fugar ca Șor sau Plahotniuc,…

- Un gainar a primit o condamnare ca pentru un viol sau o tentativa de omor. Chiar daca furturile comise erau de valori relativ mici, recidiva i-a adus lui Emanuel Ciobanu o condamnare la aproape 8 ani de inchisoare. Metoda de „lucru" a lui Ciobanu era simpla: intra pur si simplu pe geamul locuintelor,…

- Tribunalul Bucuresti a motivat sentinta prin care Vanessa Amal Youness, iubita fostului sef al DIPI Gelu Olteanu, a fost condamnata la trei ani inchisoare cu executare, acuzata fiind ca a primit un milion de euro de la un om de afaceri pentru a interveni pe langa Emil Boc pentru atribuirea licentelor…