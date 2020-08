Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca mercenarii ruși reținuți în Belarus înaintea alegerilor prezidențiale din 9 august au fost ademeniți în țara de o operațiune comuna a serviciilor ​de informații ale Ucrainei și Statelor Unite, transmite Reuters.Belarusul acuzase…

- Comunitatea de informații este în efervescența din cauza informațiilor potrivit carora serviciile secrete ucrainene au pacalit 32 de mercenari ruși acuzați de crime de razboi, membri ai grupului Wagner arestați în Belarus, sa își recunoasca faptele, fiind aproape de a-i aduce la Kiev…

- Evenimentul are loc in contextul apropierii zilei steagului din Ucraina, 23 august, și a zilei independenței, 24 august.Conform hromadske.ua, acțiunea a fost anunțata de fostul prizonier Volodimir Baluh, ținut captiv dupa anexarea peninsulei in 2014. Acesta fusese condamnat, oficial, pentru deținere…

- Republica Moldova va beneficia de o donație de 40-50 de mii de tone de motorina, din partea Rusiei, pentru susținerea agriculturii, iar acest subiect a fost discutat in cadrul ultimei sale vizite la Moscova. Șeful statului, Igor Dodon, a mai declarat ca a discutat și problema autorizațiilor pentru tranzitarea…

- Leonid Kalasnikov, presedintele Comisiei pentru relatia cu CSI din Duma de Stat de la Moscova, a avertizat ca Rusia va furniza arme in Donbas, daca Statele Unite vor acorda asistenta militara Ucrainei. Ministrul ucrainean al apararii, Andri Taran, a declarat ca amenintarile Federatiei Ruse privind furnizarea…

- Germania se opune revenirii Rusiei in G8. Ministrul de Externe de la Berlin, Heiko Maas, considera ca Moscova trebuie mai intai sa retrocedeze Ucrainei peninsula Crimeea, anexata in 2014, precum si sa-si retraga trupele din Donbass.

- Noul statut al Ucrainei ca partener de oportunitati sporite in relatia cu NATO (Enhanced Opportunities Partners/EOP) ii va permite sa participe la mai multe programe si exercitii si sa aiba un acces mai mare la informatiile clasificate ale Aliantei, a anuntat vineri NATO intr-un comunicat. Alianta…

- Rebeli pro-ruși la un punct de control in regiunea Lugansk, in timp ce un barbat trece pe teritoriul controlat de Ucraina (foto: Valeksey Filippov / AFP / Getty Images) Dupa ce la 6 martie Consiliul Poporului din asa-numita “Republica Populara Donetk” a amendat “Constitutia”, stabilind ca rusa este…