Comisia Europeană a cerut marţi Băncii Europene pentru Investiţii să finanţeze proiecte din sectorul apărării BEI este detinuta de guvernele UE si unele dintre acestea sunt reticente sa tina seama de acest apel, ingrijorati de faptul ca finantarea apararii ar putea afecta ratingul de credit de top al BEI si nu ar putea aborda problema, despre care ei spun ca nu este o lipsa de finantare, ci o lipsa a contractelor pe termen lung. Proiectele militare si de aparare sunt excluse in mod explicit de pe lista activitatilor care pot fi finantate de BEI, iar cele 27 de guverne ale blocului ar trebui sa fie de acord sa schimbe aceasta regula. Comisia a declarat ca a invitat organele de conducere ale Grupului BEI… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana l-a comparat joi pe presedintele rus Vladimir Putin cu fostul dictator sovietic Iosif Stalin, atribuindu-i responsabilitatea pentru „toate consecintele” razboiului in Ucraina, dupa avertismentul dat de Putin Aliantei Nord-Atlantice in cazul in care ar trimite trupe in Ucraina, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron, dupa o intalnire cu mai mulți șefi de stat la Palatul Elysee, pe 26 februarie, a anunțat crearea unei coaliții pentru a oferi sprijin de urgența Ucrainei. El a promis armatei ucrainene aprovizionarea cu rachete și bombe cu raza medie și lunga de acțiune și n-a exclus…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a cerut țarilor europene sa isi creasca productia de arme, pentru a spori livrarile catre Ucraina si pentru a preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani", potrivit unui interviu publicat sambata de cotidianul german Welt am Sonntag,…

- Norvegia iși sporește prezența in Moldova, relateaza IPN cu referința la presa norvegiana, care in contextul deciziei țarii scandinave de a deschide o ambasada la Chișinau il citeaza ieri, 4 februarie, pe ministrul de externe Espen Barth Eide ca „razboiul Rusiei impotriva Ucrainei amenința securitatea…

- Comitetul rus de Investigatii, institutia judiciara din Rusia insarcinata cu anchetarea delictelor cele mai grave, a transmis joi ca avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 doborat in ziua precedenta in regiunea rusa Belgorod a fost lovit de o racheta antiaeriana ucraineana, relateaza Reuters…

- Numarul mare de atacuri aeriene lansate de Rusia impotriva Ucrainei in perioada de Anul Nou și dupa sarbatori a scos in evidența misiunea foarte dificila a Kievului de a-și imbunatați tehnologia folosita in razboiul electronic menit sa bruieze și sa devieze dronele și rachetele ghidate ale inamicului,…

- Ucraina și Rusia desfașoara ambele capabilitați sofisticate de razboi electronic (EW), dar Moscova se bucura de avantaj, deoarece a investit masiv in aceste sisteme inainte de razboi, arata o analiza FT publicata pe 7 ianuarie. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri…

- Republica Moldova intentioneaza ca pana la finele anului 2024 sa se retraga din Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizatia post-sovietica in care este membra, a afirmat miercuri presedinta Comisiei de Politica Externa a parlamentului de la Chisinau, Doina Gherman, intr-o declaratie acordata…