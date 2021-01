FOTOGALERIE Sfârșitul erei Trump în imagini. Joe Biden a devenit al 46-lea președinte al Statelor Unite Președinția lui Donald Trump s-a încheiat oficial miercuri, Joe Biden devenind al 46-lea președinte al Statelor Unite într-o zi marcata de multe premiere pentru o inaugurare a președintelui Statelor Unite nu doar datorita pandemiei de COVID-19 ci și din cauza refuzului președintelui republican de a participa la învestirea succesorului sau.



