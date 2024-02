Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 37 de ani a pierdut controlul unui Volkswagen și s-a izbit in gardul unei gospodarii. Accidentul a avut loc pe 16 februarie, in saul Ivancea din raionul Orhei. Potrivit oamenilor legii, șoferița era in stare de ebrietate.

- Dacia anunța in vara lui 2023 ca va participa la raliul Dakar, iar acum a prezentat mașina de 359 CP cu care va participa. Sandrider va fi supus in perioada urmatoare unei lungi serii de teste in diferite țari. Prima angajare intr-o competiție va avea loc in Raliul Marocului 2024, Sandrider va utiliza…

- Grupul construieste patru cladiri, inclusiv o noua linie de asamblare de vehicule si un atelier de caroserie, si a mutat productia de motoare traditionale in Marea Britanie si Austria, 1.200 de angajati fiind recalificati sau mutati in alte locatii. Spre deosebire de alti producatori de automobile,…

- Un tanar de 21 de ani din Singeorz-Bai s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost surprins de polițiști, in timp ce se plimba cu mașina prin stațiune, bazandu-se pe permis fals de Mexic. Tanarul a fost identificat in weekend, in urma unui control de rutina. Polițiștii l-au oprit pe tanarul de 21 de ani…

- Sambata seara, la punctul de trecere a frontierei Sculeni/județul Iași, s-a prezentat la verificarile de frontiera, pe sensul de intrare in țara, un autoturism marca Audi A6 fabricat 2009, care era inmatriculat in Romania in anul 2015, pe numele parlamentarului Dan-Constantin Șlincu, conform Realitatea…

- Volkswagen ID.7 a ajuns in Romania, ca varf de gama al automobilelor electrice Volkswagen. ID.7 costa de la 53.335 Euro (inclusiv TVA) in sus, avand autonomie omologata (WLTP) 621 km. Mașina e prezenta in principalele centre comerciale din țara, in Decembrie 2023 – Ianuarie 2024, poate fi vazuta și…

- Grupul auto german Volkswagen discuta cu potentiali parteneri, printre care se numara si constructorul auto francez Renault, cu privire la o cooperare pentru dezvoltarea masinii sale electrice de 20.000 de euro, informeaza un articol publicat vineri in cotidianul german Handelsblatt, preluat de Reuters,…