Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VESTE BUNA: Alți 12 pacienți internați la secția de Boli Infecțioase a SJU Alba Iulia, au fost declarați VINDECAȚI de COVID-19 și au fost externați. Cel mai tanar are doar 1 an Alți 12 pacienți internați la secția de Boli Infecțioase a SJU Alba Iulia, au fost declarați VINDECAȚI de COVID-19…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| S-au redeschis terasele in Alba Iulia: Bulevardul Transilvaniei, din nou animat de oamenii dornici de socializare S-au redeschis terasele in Alba Iulia: Bulevardul Transilvaniei, din nou animat de oamenii dornici de socializare Romania a intrat, de astazi, in a doua etapa…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Ziua Eroilor marcata la Alba Iulia prin depuneri de coroane individual, fara a fi organizat un eveniment propriu-zis In fiecare an, Ziua Eroilor este sarbatorita in Sfanta zi a Inaltarii Domnului. Desi anul acesta nu a fost organizata o ceremonie propriu-zisa, mai mulți reprezentanți…

- Una dintre cele mai pitorești locații de plimbare in aer liber din Alba Iulia, Parcul Dendrologic, este redeschis pentru public. Sunt insa condiții speciale de acces. Potrivit reprezentanților Primariei, programul de funcționare al parcului este zilnic, de marți pana duminica, intre orele 9.00 și 21.00.…

- Ziarul Unirea VIDEO| Peste 100 de oameni au participat la inmormantarea unui tanar, cu lautari și mașini de poliție și jandarmi din doua județe Sambata, peste 100 de oameni au participat, sambata, in Focsani la inmormantarea unui tanar de 27 de ani, cortegiul funerar fiind pazit de politisti si jandarmi.…

- Ziarul Unirea VIDEO| Platforma de stocare temporara a deșeurilor menajere din Alba Iulia, proiect de 310 000.00 lei, vizeaza obținerea acordului de mediu Realizarea unei platforme temporare, in zona șoselei de centrura, care va deservi ca stocare temporara a deșeurilor menajere din municipiul Alba Iulia,…

- Ziarul Unirea COVID-19 in lume: Numarul cazurilor a depașit 600.000. Peste trei miliarde de oameni au intrat intr-un nou weekend de carantina Sambata dimineața, peste 600.000 de oameni erau infectați cu noul coronavirus in lume, in timp ce doar in Statele Unite au fost inregistrate peste 100.000 de…

- Ziarul Unirea FOTO| Curațenia de primavara continua la Alba Iulia: Calendarul lucrarilor și recomandari pentru cetațeni FOTO| Curațenia de primavara continua la Alba Iulia: Calendarul lucrarilor și recomandari pentru cetațeni In perioada urmatoare curațenia generala de primavara demarata de Primaria…