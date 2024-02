Stiri pe aceeasi tema

- Cartea intitulata “Alfabetul” a fost promisa celor mici inca de anul trecut și este a doua carte a autoarei, prima fiind lansata in toamna anului 2022. ( detalii despre lansarea primei carți gasiți AICI ) In paginile carții sunt așternute frumoase poezii despre literele alfabetului, iar alaturi de ele…

- Avem nevoie, in continuare, de donatori cu grupa O negativ. Va așteptam la donare și va mulțumim! , au transmis, joi, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Program:Vineri, 22.12.2023: 7.30-12.00 Program special de sarbatori: 23.12.-26.12.202-INCHIS 30.12.2023-02.01.2024: INCHIS…

- Lucrarile de demolare au inceput astazi și vor dura, potrivit estimarilor, circa o luna de zile. Pe acest amplasament va fi construita o parcare supraetajata, mai mult decat utila pentru Alba Iulia. Parcarea va avea parter și doua etaje și o capacitate de aproape 200 de locuri (144 in interior și 27…

- 1 Decembrie la Alba Iulia: Cați oameni au incaput in Sala Unirii, la proclamarea Unirii Transilvaniei cu țara 1 Decembrie la Alba Iulia: La Sala Unirii din Alba Iulia, pe 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, in ovatiile celor peste 1.220 de delegati. Cladirea arata diferit…

- LIVE VIDEO| 1 Decembrie 2023, la Alba Iulia: Marșul Unirii a dat startul zilei. Oameni din toate colțurile țarii, dar și din Diaspora au sosit in Cealalta Capitala LIVE VIDEO| 1 Decembrie 2023, la Alba Iulia: Marșul Unirii a dat startul zilei. Oameni din toate colțurile țarii, dar și din Diaspora au…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, joi seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Galda de Jos, la un autoturism. Forțe alocate: 1 ASAS. Din fericire nu au fost victim și nici pericol de propagare la alte bunuri, a transmis, ISU Alba. Post-ul Incendiu…

- La data de 14 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, au depistat un barbat de 48 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 14 noiembrie 2023, de Tribunalul Timiș. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- ASCOR Alba Iulia organizeaza in data de 9 noiembrie 2023 o acțiune de donare de sange, intitulata „Uniți pentru viața”, pentru a veni in sprijinul celor aflați in suferința. In acest fel, filiala Alba Iulia se alatura acestei campanii naționale – inițiate de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani…