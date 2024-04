Stiri pe aceeasi tema

- In inregistrare se poate auzi momentul halucinant in care judecatoarea din dosarul 2 Mai , Ancuța Popoviciu, i-a intrebat pe pariți, in sala de judecata, daca unul dintre tinerii morți in accidentul produs de Vlad Pascu este prezent.Judecatoare: Olariu Andrei Sebastian? E prezent?Din sala: Este persoana…

- CSM a respins, miercuri, propunerea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecatoarei Ancuța Popoviciu. Ea va ramane sa judece in procesul lui Vlad Pascu de la Judecatoria Mangalia. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie…

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, acuzat ca a omorat doi tineri cu mașina, a fost amanat pentru data de 9 mai 2024. Noul termen de 9 mai a fost stabilit de judecatoarea Ancuta Popoviciu care, in același timp, “a formulat cerere de abtinere” in acest dosar, dupa cum a anunțat avocatul familiilor…

- Inspecția Judiciara a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) suspendarea din funcție a judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu de la Judecatoria Mangalia, care se ocupa cu soluționarea dosarului in care Vlad Pascu a condus drogat și a ucis doi tineri.

- In ciuda faptului ca este anchetata pentru comportament neadecvat, judecatoarea din cazul Vlad Pascu, șoferul drogat implicat intr-o tragedie vara trecuta in 2 Mai, va ramane in dosar și la urmatorul termen de judecata. Ancuța Popoviciu a gafat in lanț la prima infațișare. Ancheta care o…

- Judecatoarea din Mangalia, care se ocupa de tragicul accident din vara trecuta de la 2 Mai, se afla sub observație in urma acuzațiilor parinților victimelor ca, in timpul primei audieri, aceasta a cerut cartea de identitate a defunctului, fara sa știe de tragicul deces al acestuia. Parinții indurerați…

- Ancheta deschisa pe numele judecatoarei Ancuța Ioana Popoviciu de la Judecatoria Mangalia va stabili daca a respectat obligația de studiere a dosarelor inainte de ședințele de judecata, modul cum le gestioneaza și comportamentul in sala de ședințe, a transmis Inspecția Judiciara intr-un comunicat de…