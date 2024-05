Stiri pe aceeasi tema

- Spectacole de teatru, conferinte si evenimente in spatii alternative sunt organizate, timp de cinci zile, intre 9 si 13 mai, la cea de-a 30-a editie a Festivalului Bacau Fest Monodrame, organizat de Teatrul Municipal ‘Bacovia’. ‘Am ajuns la editia cu numarul 30. Este o editie importanta, o editie care…

- Teatrul National din Timisoara este invitat cu spectacolul "Romanian psycho", regizat si interpretat de Florin Piersic jr, la Festivalul Bacau Fest Monodrame 2024, eveniment organizat in perioada 9 - 13 mai de Teatrul Municipal "Bacovia", informeaza un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

- Teatrul Național din Timișoara a fost invitat sa participe cu spectacolul ROMANIAN PSYCHO, creat și interpretat de Florin Piersic jr, la ediția din acest an a festivalului BACAU FEST MONODRAME (9-13 mai 2024), eveniment organizat de Teatrul Municipal „Bacovia”. Spectacolul Teatrului Național din Timișoara…

- Teatrul Național din Timișoara a fost invitat sa participe cu spectacolul ROMANIAN PSYCHO, creat și interpretat de Florin Piersic jr, la ediția din acest an a festivalului BACAU FEST MONODRAME (9-13 mai 2024), eveniment organizat de Teatrul Municipal „Bacovia”. Spectacolul Teatrului Național din Timișoara…

- Duminica și marți seara, Teatrul Național din Timișoara prezinta a doua premiera a lunii aprilie. Cunoscutul actor Florin Piersic jr. revine pe scena Naționalului timișorean in calitate de dramaturg, regizor și interpret in comedia Romanian Psycho.

- Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Noua Comedie (Nova komedie) 2024 are loc in perioada 5-12 aprilie 2024, evenimentul fiind organizat de Teatrul Municipal din Praga. Spectacolul Elektra, dupa tragedia lui Sofocle, regizat de Bot

- Este primul DJ roman invitat la Tomorrowland, a mixat alaturi de Steve Aoki și a facut remixuri oficiale pentru artiști internaționali de top. Acum, Boehm alaturi de Elianne lanseaza “Iniminima” o poveste pop-dance jucaușa, spusa cu sinceritatea unui adolescent. „Compusa de catre Elianne, Amedeo,…

- Trupa Dordeduh a susținut primele concerte din turneul european Disharmony Tour 2024 și a lansat un videoclip pentru piesa Desferecat, inregistrat in cadrul recitalului pe care timișorenii l-au avut in orașul austriac Salzburg, zilele trecute. Inaintea plecarii in acest turneu european Dordeduh a lansat…