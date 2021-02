Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința americani au clonat cu succes un dihor cu picioare negre, pe cale de dispariție, folosind ADN de la un animal identic care a murit in urma cu mai bine de 30 de ani, informeaza BBC. Clona, numita Elizabeth Ann, s-a nascut pe 10 decembrie, dar a fost prezentata de US Fish and Wildlife…

- The National Committee for Emergency Situations (CNSU) adopted, on Wednesday, a new decision proposing the extension of the alert state for a period of 30 days, starting February 12, on Romania's territory, keeping in place the preventive measures adopted at national level and the inclusion of outbreaks…

- Sorana Cirstea, 30 de ani, locul 68 WTA, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea al turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului. In runda a doua, sportiva noastra a trecut de Petra Kvitova (Cehia), 30 de ani, locul 8 WTA, in trei seturi, scor 6-4, 1-6, 6-1. Another seed falls! @sorana_cirstea…

- Ford a anunțat un nou model exclusiv al pick-up-ului Ranger – caștigator a numeroase premii, dezvoltat in parteneriat cu specialiștii in proiectarea vehiculelor MS-RT. Acesta combina un aspect exterior inspirat din motorsport, cu specificații premium și detalii unice, finisate manual. Noul Ranger MS-RT…

- Education Minister Sorin Cimpeanu said on Thursday that opening schools on February 8 will be "successful" "one way or another." According to the minister, the problems with virtual teaching are "structural, not circumstantial problems," which "any country meets." "We will manage to…

- O cursa Tarom care trebuia sa zboare din București spre Londra a fost intoarsa din drum, sambata dupa-amiaza, din cauza unei „indicații neconforme. Conform Tarom, zborul programat București - Londra va avea o intarziere de aproximativ 120 minute. Avertisment de ultima ora al specialiștilor: Putem lua…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite intr-un incident produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. „Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava”, a comunicat Politia din Trier, prin Twitter. In total,…