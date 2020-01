Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 16.05, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a intervenit pe bulevardul Mamaia din municipiu, la intrare in statiune, in zona Malibu. Aici, un conducator auto ar fi cazut cu autovehiculul in care se afla in canal.La fata locului s au deplasat doua echipaje de politie."Este vorba…

- Un tanar sofer a provocat un accident cu trei masini in Mamaia si a bagat in spital cinci oameni, printre care si o fetita in varsta de noua ani. Politistii au gasit in masina lui zeci de plicuri in care banuiesc ca s-ar afla substante interzise. Iar martorii spun ca ar fi fost si baut. Si mama copilului…

- Tamponarea a avut loc pe strada Parcului din Gradinari, miercuri seara, la ora 19. Soferul din BMW a coborat din masina si a constatat cu uimire ca pensionarul era beat crita. El a chemat Politia, iar in urma testarii cu aparatul Drager a reiesit ca Ion Enache avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur…

- Mai multi calatori l-au filmat pe sofer in timp ce conducea mijlocul de transport in comun si sarea de pe scaun, iar unul dintre ei a postat imaginile pe Facebook. Imaginile au starnit numeroase comentarii.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:30 de sambata, 2 noiembrie 2019, cand trei cetațeni romani din localitatea italiana Ferrara (Emilia-Romagna) se intorceau de la munca la bordul unui automobil BMW Seria 3. Șoferul autoturismului se pare ca a pierdut controlul volanului intr-o curba, iar autoturismul…

- Un grav accident de circulatie s-a produs joi seara in judetul Bacau. Un autoturism s-a izbit frontal de un camion incarcat cu cereale. Impactul a fost atat de puternic, incat masina s-a facut praf, iar conducatorul auto a ramas blocat intre fiarele contorsionate. A fost nevoie de interventia unui echipaj…

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, luni, pe DN 11 Bacau – Onesti, in zona localitatii Sanduleni, judetul Bacau. Din primele cercetari ale polițiștilor a rezultat ca șoferul ar fi adormit la volan, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații incredibile!…

