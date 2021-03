FOTO - Vaccinul cu probleme a fost FOLOSIT și în România Dozele de la AstraZeneca au fost retrase de mai multe țari. Este vorba de dozele ABV2856. Acest vaccin avut diverse efecte adverse. Doza respectiva a fost folosita și in Romania. In acest fel declarațiile oficialilor sunt contrazise de romanii care iși posteaza pe internet adeverințele. Un astfel de caz a avut loc la Botoșani. Pe o adeverința, cu antentul Ministerului Sanatații, apare clar doza ABV2856. Fotografia a fost postata de Ionel Iloae pe pagina sa de Facebook. De asemenea, jurnaliștii de la DIgi24 au susținut ca au primit informații de la telespectatori despre faptul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

