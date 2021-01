Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 44 de pasageri a luat foc marti dimineata, pe autostrada A1, intre Sebes si Sibiu, insa calatorii au reusit sa coboare la timp si nicio persoana nu este ranita, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu, potrivit romania24.ro. Incendiul autocarului a avut loc pe autostrada…

- Un incendiu care se manifesta violent a izbucnit, sambata dupa-amiaza, la o casa din localitatea prahoveana Gornet Cuib, trei echipaje de pompieri intervenind la fata locului pentru lichidarea focului, informeaza Agerpres. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca flacarile au…

- Un accident a avut loc sambata, 2 ianuarie, pe Autostrada A3, nod rutier Turda, conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj. In acest moment, ISU și echipajele

- O locuinta din comuna Vartescoiu a fost mistuita de flacari, miercuri, dupa ce un copil de 13 ani a incercat sa aprinda focul in centrala de incalzire folosind benzina, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Un incendiu major a cuprins astazi,…

- Patru persoane au fost ranite, luni, pe DE 581, in localitatea Sarbi, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu intervine, luni dimineata, cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o pensiune din statiunea Ocna Sibiului, unde arde acoperisul, informeaza purtatorul de cuvant al ISU, Alina Voina, potrivit Agerpres. Din primele informatii,…

- Cadavrul unei femei, cu varsta in jur de 90 de ani, a fost scos, miercuri dupa-amiaza, din Lacul Noua de pe raza municipiului Brasov, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.Conform ISU Brasov, prezenta unei persoane in apa lacului a fost semnalata prin apel 112, potrivit agerpres.ro.…

- In contextul ratei mare de incidența a cazurilor de COVID-19 in municipiul Sibiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Sibiu a transmis Primariei Sibiu o adresa prin care solicita sprijinul in vederea difuzarii catre populație a informațiilor privind masurile de protecție pentru prevenirea infectarii…