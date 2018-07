Stiri pe aceeasi tema

- O melodie inedita a rockerului american Tom Petty, care a murit anul trecut, a fost publicata, miercuri, de familia artistului. Piesa va face parte dintr-un material discografic postum ce va fi lansat in luna septembrie.

- Toata lumea știe deja cine este Elon Musk, celebrul CEO Tesla. Excentricul miliardar are o mama aproape la fel de celebra ca el. Maye Musk este un model foarte cunoscut, care la varsta de 70 de ani inca apare pe podium și pe coperțile celor mai in voga reviste de moda din intreaga lume. Deși […] The…

- Am auzit ca exista un aparat, cu care poți scapa de monturi, fara intervenție chirurgicala. Puteți sa-mi spuneți cum se numește, cat costa și de unde il pot procura? (Elena Racovițeanu, Buzau). RASPUNS: Deocamdata, nu știm sa fi aparut un aparat infailibil, care sa inlature definitiv monturile, fara…

- Christina Milian arata superb pe covorul rosu si fanii o admira pentru formele ei de invidiat. Dar, fara machiaj, photoshop si haine care sa ascunda defectele, celebra cantareata nu mai arata la fel de hot.

- EXCLUSIV…Incepe sa se lamureasca misterele cazului tanarului impuscat de politistul Vizitiu. Meritul este al procurorului Mihai Eduard Ilie, seful Biroului de Criminalistica din cadrul Parchetului General, cel care in trecut a investigat si dosarul Colectiv. Acesta a inceput sa puna in ordine probele…

- In Germania, in orasul unde s-a nascut Karl Marx, au fost tiparite bancnote cu valoare nominala de zero euro. Evenimentul a fost dedicat implinirii a 200 de ani de la nasterea economistului. Suvenirurile cu...