FOTO. „Un alt părinte nesfânt”. Polițiștii ucraineni de Frontieră au prins un preot care avea legături strânse cu Rusia Vineri, polițiștii ucraineni de frontiera au reținut un preot care avea legaturi stranse cu Rusia. „Un alt parinte nesfant”, a anunțat Serviciului de Stat al Graniceri din Ucraina pe pagina oficiala de Facebook. Oficialii ucraineni nu au dezvaluit in ce punct de trecere a fost depistat acesta. Preotul deținea un pașaport invalid și avea asupra sa un telefon mobil care conținea o serie de conversații suspecte, scrie Realitatea.md. „Aș pleca in Federația Rusa, doar ca apartamentele și hainele ma țin”, a scris acesta intr-una dintre corespondențe. Destinatarul mesajului era un abonat cu numere rusești.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

