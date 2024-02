Au devenit campioni ai Romaniei echipa mixta de juniori 1 Teodora Șușu – Lucian Puțaru, juniorul 1 David Ioan in proba clasica, juniorul 2 David Popa și junioara 1 Teodora Șușu. Campionatul Național de tir sportiv al juniorilor, ale carui intreceri au avut loc in perioada 1 – 4 februarie la Poligonul Iosif […] Articolul FOTO: Tir sportiv, Campionatul Național de juniori – De 4 ori aur, de cate doua ori argint și bronz pentru focșaneni! apare prima data in Monitorul de Vrancea .