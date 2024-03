Stiri pe aceeasi tema

- Ștafeta de 4×2 tururi a CSM Focșani 2007, locul 4 Campionatul Național de atletism in sala, seniori și tineret, etapa finala, desfașurata in zilele de 17 și 18 februarie in Sala „Ioan Soter” din București, a avut la start și atleți vranceni, intre care Mario Dobrescu, elevul profesorului Gheorghe…

- Razvan Calota, sportivul LPS Focșani, a obținut medalia de bronz +90 kg. la Campionatul Național individual de judo U 18 care a avut loc la Satu Mare in zilele de 17 și 18 februarie. Colegul sau de club, Alexandru Soare, s-a clasat pe locul 7 la 73 kg. Cei doi judoka, elevi ai senseilor Stanica […]…

- Au devenit campioni ai Romaniei echipa mixta de juniori 1 Teodora Șușu – Lucian Puțaru, juniorul 1 David Ioan in proba clasica, juniorul 2 David Popa și junioara 1 Teodora Șușu. Campionatul Național de tir sportiv al juniorilor, ale carui intreceri au avut loc in perioada 1 – 4 februarie la Poligonul…

- Eminescu-i remușcarea Dorului de absolut/ Eminescu este chipul Infinitului din noi – Adrian Paunescu. Ca un omagiu adus geniului eminescian, in anul 2010 ziua de 15 ianuarie a devenit Ziua Culturii Naționale. Clubul Seniorilor „Unirea” Focșani a marcat aceasta zi prin pregatirea unui program artistic…

- Aur și de doua ori argint la Memorialul „Valentin Galcinschii” Un grup de atleți de la Liceul cu Program Sportiv și CSM Focșani 2007 au participat sambata, 16 decembrie, la a 5-a ediție a Memorialului „Valentin Galcinschii”, competiție internaționala care a avut loc la Manejul de atletica ușoara din…